Portugal convicto de que Áustria cumprirá princípios da União Europeia

Lusa20 Dez, 2017, 11:59 | Mundo

Desde segunda-feira que a Áustria conta com o único Governo da Europa ocidental em que se senta um partido da extrema-direita, após o acordo de governação estabelecido entre o Partido Popular (ÖVP) e os nacionalistas e eurocéticos do FPÖ.

"Precisamos que a Áustria continue empenhada na União Europeia, na zona euro, no espaço Schengen, e a Áustria sabe tão bem como Portugal que a integração na União Europeia exige o cumprimento de certos princípios e o respeito por certos valores, que resumimos em três formas muito simples: democracia pluralista, Estado de direito e economia social de mercado", comentou hoje Augusto Santos Silva, falando aos jornalistas à margem do quinto encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais.

"Estou certo que a Áustria cumprirá esses princípios", sublinhou.

Sobre a composição do Governo austríaco, o ministro disse que o vencedor das eleições, e novo chanceler, Sebastian Kurz, "decidiu constituir uma coligação com o terceiro partido mais votado", referindo: "Isso é um assunto interno da Áustria".

"Uma das consequências de a soberania residir no povo é que devemos aceitar as escolhas do povo. O povo austríaco decidiu em eleições dar a maioria de votos ao partido conservador, logo a seguir o partido social-democrata e logo a seguir esse partido de direita profunda. Para constituir governo, visto que nenhum teve maioria absoluta, teve de se formar coligação", afirmou.

Kurz, o novo chanceler do conservador Partido Popular Austríaco (ÖVP) e o mais jovem líder mundial, foi investido esta segunda-feira pelo chefe de Estado, Alexander Van der Bellen, ao lado do vice-chanceler, Heinz-Christian Strache, que dirige o Partido Liberal (FPÖ, de extrema-direita), numa cerimónia transmitida pela televisão pública.

O governo de Sebastian Kurz integra seis ministros do Partido Liberal, nomeadamente o do Interior, da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

A composição do executivo austríaco foi criticada por milhares de cidadãos que se manifestaram em Viena ao mesmo tempo que decorria a tomada de posse.