Portugal desce três lugares no Índice de Perceção da Corrupção de 2020

Segundo o relatório da Transparência Internacional, Portugal situa-se agora "" num índice que continua a ser liderado pela Dinamarca e Nova Zelândia.Desde 2012 que Portugal regista variações anuais mínimas e a pesquisa da Transparência Internacional demonstra "que".", analisa a associação Transparência e Integridade (TI-PT), filial portuguesa da organização internacional.Para a associação cívica, "".





Constatação da realidade







Para a presidente da TI-PT, Susana Coroado, apesar do país ter subido no "ranking", "".No entender da presidente da Transparência Internacional, Delia Ferreira Rubio, "", que colocou os governos à prova.", sublinha., observa, "".O Índice de Perceção da Corrupção da ONG Transparência Internacional é uma ferramenta que mede a corrupção no mundo, analisando os níveis de corrupção no setor público de 180 países, pontuando-os de 0 (muito corrupto) a 100 (muito transparente).A Dinamarca e Nova Zelândia continuam no topo da tabela de 2020, com 88 pontos, seguidas da Finlândia e Singapura, com 85. Nas posições mais baixas estão este ano a Síria, com 14 pontos, e a Somália e o Sudão do Sul, ambos com 12 pontos.