Portugal disponibiliza 90 mil euros para apoiar ONU no combate ao crime organizado em Moçambique

A contribuição extraordinária de Portugal à UNODC em Moçambique vai, entre outros, apoiar a implementação do Roteiro de Maputo, uma iniciativa que visa o combate ao narcotráfico, branqueamento de capitais e criminalidade organizada transnacional.

"O facto de Portugal ter alocado a esta iniciativa uma parte consubstancial da contribuição financeira destinada à UNODC, ilustra o mérito que lhe reconhecemos e a expectativa com que a encaramos", declarou a embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia Paiva.

A diplomata considerou que o apoio é "mais um sinal" do compromisso do país com o multilateralismo e "mais uma prova" do seu empenho em reforçar os laços que o unem a Moçambique.

Para a UNODC, o apoio português é "oportuno" e chega numa "boa hora" para a sua consolidação, além de beneficiar as instituições moçambicanas que combatem o crime organizado.

"O acordo representa um importante marco para a presença da UNODC em Moçambique, não apenas pela generosidade, mas também porque o apoio do Governo de Portugal fornece meios e ferramentas imprescindíveis para o desempenho mais apurado de nossa missão institucional", disse o representante da UNODC em Moçambique, César Guedes.

"Este apoio vai servir especialmente para o treinamento de autoridades moçambicanas em áreas de prevenção de crime organizado transnacional, desde o tráfico de drogas, de pessoas, fauna bravia, além do combate à corrupção, entre outros", acrescentou.

Além do Roteiro de Maputo, o valor disponibilizado vai ser alocado para o escritório do UNODC e para o Programa Global de Crime Marítimo.

"Estamos convencidos que o esforço prestado por Portugal irá incrementar a nossa capacidade de intervenção na prevenção e combate à criminalidade, o que passa necessariamente pelo fortalecimento das instituições pertinentes", concluiu Filimão Suaze, vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor para o tráfico internacional de estupefacientes.

De acordo com a UNODC, as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

Ainda segundo dados divulgados pela ONU, as autoridades moçambicanas identificaram, em dois anos, cerca de meia centena de vítimas de tráfico de pessoas, a maioria para trabalhos forçados.