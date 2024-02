Portugal diz que cooperação com Moçambique está num "ponto de excelência"

"A agenda de cooperação, de facto, está num ponto de excelência, nós temos um programa estratégico de cooperação que decorre entre os anos 2022-2026 e que está a ter uma execução bastante acima da média, é bastante provável que [a cooperação] tenha que ser reforçada, no final", afirmou Francisco André aos jornalistas, após um encontro de trabalho com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves.

O governante português apontou a duplicação de bolsas atribuídas por Portugal a estudantes moçambicanos no ensino superior no país europeu, ultrapassando agora 2.200 beneficiários, e o incremento dos laços na saúde e cultura, como exemplos da intensificação da cooperação bilateral.

Os dois países, prosseguiu, também têm articulado posições sobre a cooperação no plano regional e mundial.

"Passamos em revista também a atualidade internacional, as preocupações que os nossos dois países têm no plano global e também no plano regional", enfatizou.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique também avaliou positivamente a cooperação com Portugal, realçando os resultados favoráveis da implementação dos projetos prioritários das relações bilaterais.

"A avaliação que fizemos é que [a cooperação] está a decorrer de forma positiva, implementamos os projetos que foram previamente acordados nas áreas prioritárias", declarou Gonçalves.

O governante moçambicano apontou os progressos da cooperação nas áreas da saúde, cultura, educação, finanças e agricultura, como prova dos avanços nas relações entre os dois países.

No encontro de hoje, os dois responsáveis trocaram impressões sobre a situação política em Portugal e Moçambique, notando que haverá eleições legislativas em março no país europeu e as gerais no país africano, em outubro.