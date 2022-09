Portugal e Brasil juntos são mais fortes, diz Marcelo

Uma visita ainda na sequência das celebrações do bicentenário da independência do Brasil.





A bordo do navio Escola Sagres, ancorado no Rio de Janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma receção à comunidade portuguesa e teceu elogios à forma como se relacionam os dois países, que, juntos são cada vez mais fortes no mundo, sublinhou.





A reportagem é de Madalena Salema.