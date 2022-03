Portugal e Cabo Verde assinam acordo de 95 milhões de euros

Foto: Elton Monteiro - Lusa

António Costa está em Cabo Verde para a sexta Cimeira entre os dois países e onde é formalizado o novo plano estratégico no valor de 95 milhões de euros. Esta manhã, o primeiro-ministro inaugurou mais uma fase da Escola Portuguesa no país e encontrou-se com o Presidente da República do país.