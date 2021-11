Portugal e Canadá tentam resolver situação de trabalhadores indocumentados

", disse à agência Lusa Berta Nunes.A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas está de visita oficial ao Canadá, de terça-feira até hoje (sexta-feira), onde tem agendados vários encontros com líderes comunitários portugueses, políticos luso-canadianos, visitando vários postos consulares portugueses e passando por Winnipeg, Otava, Kingston e Toronto.", afirmou Berta Nunes.Um novo programa piloto destinado a trabalhadores da construção indocumentados entrou em vigor no dia 30 de julho de 2021, terminando a 2 de janeiro de 2023, assim que as 500 candidaturas para residência permanente sejam recebidas no ministério da imigração.", acrescentou.Este programa de imigração veio substituir um outro que entrou em vigor, no princípio de janeiro de 2020, sendo exigido, entre vários critérios, que os trabalhadores da construção civil tenham entrado legalmente no Canadá, com residência temporária, ou que tenham residido no país pelo menos há cinco anos seguidos na data do pedido.Segundo adiantou Berta Nunes,".Nesse sentido, Otava ajustou o programa piloto com o objetivo de o tornar bem sucedido e com mais trabalhadores a resolveram "definitivamente a sua situação indocumentada"."Este é um programa piloto destinado à construção civil. É importante para os portugueses, sendo que a construção civil é uma das áreas que os portugueses mais trabalharam quando iniciaram a sua imigração", realçou.Dados do recenseamento canadiano de 2016 revelam que existiam no Canadá 483.610 portugueses e lusodescendentes, ou seja, 1,4% da população no país.

A maioria encontrava-se no Ontário (69%), no Quebeque (14%) e na Colúmbia Britânica (8%).