Portugal e China deram "bom exemplo" à comunidade internacional na transição

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Geng Shuang lembrou que as negociações sobre a transferência de Macau foram baseadas na "amizade e confiança mútua".

"Como um exemplo único de coexistência harmoniosa, Macau continuará a contribuir para o desenvolvimento de uma parceria estratégica global entre Portugal e China", disse.

A transferência da administração de Macau de Lisboa para Pequim, em 1999, foi feita sob a fórmula `um país, dois sistemas`, que garante ao território um elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário.

O porta-voz da diplomacia chinesa disse ainda aos jornalistas que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, expressaram "alta apreciação" pela prática "bem-sucedida" daquela fórmula no território, em cartas enviadas ao Presidente chinês, Xi Jinping, e em comentários à imprensa.

As autoridades chinesas têm aproveitado o aniversário do retorno de Macau, que se converteu nos últimos 20 anos numa capital mundial do jogo, com um dos maiores PIB [Produto Interno Bruto] `per capita` do planeta, para enfatizar a viabilidade da fórmula `um país, dois sistemas`, que confere autonomia administrativa, mas que foi originalmente pensado para Taiwan, que o recusou, e que é hoje também posto em causa por uma grave crise política em Hong Kong.