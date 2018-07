Portugal e Espanha unem-se pelo problema das migrações

Foto: Open Arms/ EPA

No final do encontro entre Pedro Sánchez e António Costa, o chefe do Governo português garantiu que é preciso uma Europa unida para resolver o problema das migrações.





António Costa recebeu em Lisboa, o seu homólogo espanhol, no quadro de uma ronda de contactos de Pedro Sánchez com vários líderes europeus para lhes transmitir que "Espanha volta a ter na Europa um papel ativo para construir uma União mais forte e solidária".



O chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, disse que a reconstrução dos direitos e liberdades, o reforço da democracia e a dimensão europeia são as prioridades do seu Governo.



O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os portugueses reconhecem os "benefícios" das migrações tendo em conta que Portugal já tem um longo histórico no acolhimento de imigrantes no país.

Ainda sobre o tema Augusto Santos Silva afasta a possibilidade de crescimento de "preconceitos anti-imigração" em Portugal.Declaração de Augusto Santos Silva à margem do Encontro Ciência 2018, um encontro que decorre em Lisboa até quarta-feira.