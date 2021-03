Portugal e EUA vão dar apoio e formação às Forças Armadas de Moçambique

Foto: Save the Children/ Reuters

Portugal e os Estados Unidos da América vão dar apoio logístico e formação às forças armadas de Moçambique, no combate ao terrorismo. Mas na província de Cabo Delgado só os militares moçambicanos é que vão continuar no terreno, a tentar pôr fim aos ataques armados do grupo Al-Shabab, com ligações ao Estado Islâmico.