Portugal e Marrocos de acordo sobre necessidade de reforçar combate à migração ilegal

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) afirma que durante a reunião que juntou hoje por videoconferência os dois governantes, Eduardo Cabrita e Abdelouafi Laftit discutiram a chegada de migrantes marroquinos ao Algarve nos últimos meses.

Segundo o MAI, os ministros sublinharam a necessidade de manter e intensificar a cooperação, entre os dois países e no quadro das relações entre Marrocos e a União Europeia, no que respeita ao "domínio da prevenção e combate à migração irregular e ao tráfico de seres humanos".

Em causa, estava a chegada a Portugal de um grupo de 21 migrantes, oriundos de Marrocos, intercetados já no areal da Ilha do Farol, em 21 de julho, tratando-se já do quinto grupo de migrantes a chegar ao Algarve desde dezembro de 2019.

Além de concordarem sobre o reforço da prevenção e combate à migração ilegal, os governantes manifestaram-se igualmente de acordo sobre a importância de concluir as negociações para um acordo de migração legal entre Portugal e Marrocos.

O MAI adianta que Eduardo Cabrita e Abdelouafi Laftit discutiram também a atualização, já em curso, do acordo do Proteção Civil entre os dois países, sublinhando a sua importância na assistência mútua em situações de emergência.

Na lista de temas que estiveram em discussão, acresce o reforço da cooperação entre Portugal e Marrocos, através de um Memorando de Entendimento, entre a Guarda Nacional Republicana e a Gendarmerie Royale.

O contexto atual da pandemia da covid-19 esteve também em cima da mesa e os dois ministros manifestaram vontade em retomar, assim que possível, as ligações aéreas diretas entre Portugal e Marrocos.

Da parte do Governo português, Eduardo Cabrita deixou um convite ao ministro do Interior de Marrocos para visitar Portugal "assim que as circunstâncias o permitirem", adianta ainda o MAI.