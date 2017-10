Portugal e Reino Unido partilham os mesmos valores, diz Boris Johnson

Inês Geraldo - RTP27 Out, 2017, 18:34 | Mundo

Em visita oficial a Lisboa, Boris Johnson falou da relação que liga o Reino Unido a Portugal. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros relembrou o tratado de Windsor, de 1386, que liga Lisboa a Londres na “mais longa amizade política e diplomática de sempre”.



Boris Johnson declarou que espera que Portugal mantenha o sentido de compromisso para com o tratado e espera o auxílio português em tempos de quezília.



“Algures no tratado de Windsor, se o lerem com atenção, há uma cláusula que diz que se surgir algum momento de muito difícil negociação na Europa, é dever de um país vir em auxílio do outro. Espero que os nossos amigos portugueses honrem o espírito deste tratado", disse Boris Johnson em declarações à imprensa.



Em termos de investimento britânico em Portugal, Boris Johnson mostrou-se a favor, revelando que é uma situação em que os dois países ficam a ganhar. “Não temos sentimento de perda, é ‘win-win’ [vitória-vitória]. O que é bom para Portugal, é bom para o Reino Unido”, reforçou.

Continuação das negociações do Brexit

Ao lado do homólogo português, Augusto Santos Silva, Boris Johnson apelou à Europa que as negociações do Brexit passassem à próxima etapa.



"Tenho uma mensagem para os nossos amigos e parceiros europeus: chegou a hora de continuar as negociações e avançar para a segunda fase".



Boris Johnson acredita que é preciso discutir matérias de cidadania e começar a projetar a nova parceria económica que vai ser criada com a Europa após a saída do Reino Unido da União Europeia.



Com as palavras do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, os membros da União Europeia acenam com esforços para encetar novas negociações, apesar de pedirem ao Reino Unido que cumpra com o que são os compromissos da Grã-Bretanha para com a Europa.



Os 27 membros da União Europeia pedem que o Reino Unido cumpra o que está estipulado financeiramente para poder sair do bloco europeu, uma das matérias mais polémicas que tem travado o diálogo entre as duas partes.