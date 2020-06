Portugal eleito membro do Conselho Económico e Social das Nações Unidas

Portugal marcará presença no ECOSOC a partir de 1 de janeiro de 2021, junto de outros 17 países eleitos na última quarta-feira. O órgão tem um total de 54 Estados-membros.



A missão permanente de Portugal junto da ONU já foi membro deste conselho entre 2015 e fim de 2017.



Para obter uma cadeira no conselho foram necessários a maioria de dois terços dos votos, ou seja, no mínimo 128 votos em caso de participação dos 193 membros das Nações Unidas.



Junto de Portugal, garantiram os seus lugares no ECOSOC a Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, Bulgária, França, Guatemala, Ilhas Salomão, Indonésia, Japão, Libéria, Líbia, Madagáscar, México, Nigéria, Reino Unido e Zimbabué.



Este órgão promove um fórum político de alto nível e um fórum de cooperação para o desenvolvimento, além de, todos os anos, estruturar o seu trabalho em torno de um tema anual de importância global para o desenvolvimento sustentável.



Também foram escolhidos quatro membros não permanentes para o Conselho de Segurança, faltando um lugar para os Estados africanos. Assim, a Índia, Irlanda, México e Noruega passam a fazer parte do Conselho de Segurança no início do próximo ano, com um mandato de dois anos.



Esta quinta-feira será realizada uma nova votação para eleger o representante africano, entre Djibouti e Quénia, que não obtiveram hoje o mínimo de dois terços dos votos.



As eleições de quarta-feira na ONU contemplaram também a presidência da Assembleia Geral, que a partir de setembro pertencerá ao turco Volkan Bozkir.



António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU em 2016, tendo assumido o cargo no ano seguinte, com um mandato até 31 de dezembro de 2021.