Portugal em "total sintonia" com Guterres "realista e determinado", diz Marcelo

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final de um encontro com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque.

"Total sintonia, isto é, concordância entre os apelos, as prioridades, os objetivos do secretário-geral e a posição portuguesa. Em tudo. Do clima à situação vivida no mundo em termos de segurança, passando pelas migrações, continuando nos riscos que há em termos de regulação ou disciplina e de diálogo no comércio, no digital, à escala global", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Tendo ao seu lado o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o Presidente da República disse ter encontrado António Guterres "simultaneamente realista e determinado".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que a "total concordância" de posições se verifica também quanto à "importância da conferência dos oceanos a realizar no ano que vem em Lisboa, que tem tudo a ver com as alterações climáticas".

O Presidente da República chegou no sábado aos Estados Unidos da América, onde ficará até quarta-feira, para participar na 76.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.