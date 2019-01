Portugal entre países que vão receber migrantes chegados a Malta

Darrin Zammit Lupi - Reuters

As embarcações estiveram durante várias semanas retidas no mar à espera de autorização para chegar a terra, com 49 pessoas a bordo, resgatadas junto à costa da Líbia.



O comissário europeu Dimitris Avramopoulos revela que alguns destes migrantes têm como destino Portugal.



O comissário europeu das Migrações, Assuntos Internos e Cidadania refere que finalmente baixou o número de migrantes no Mediterrâneo e que é altura de finalizar a reforma com vista a mecanismos permanentes de apoio aos migrantes.