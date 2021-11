Portugal entrega mais vacinas a Moçambique e supera o meio milhão

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere que, com a entrega deste quarto lote, Portugal entrega um total de 547 mil vacinas já disponibilizadas a Moçambique.

Segundo o Governo português, as vacinas, que chegam na quinta-feira a Maputo, são acompanhadas do material necessário para a sua administração, "contribuindo para os esforços que o Estado moçambicano tem encetado para reforçar a resposta à covid-19 através da vacinação alargada da população".

Na semana passada, em 30 de outubro, foi entregue um terceiro lote de 200.000 doses de vacina.

"Esta ação decorre do compromisso político de disponibilizar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP] e a Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal, estando enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia de covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste", refere o ministério tutelado por Augusto Santos Silva.

Colaboram nesta ação o MNE, através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da embaixada de Portugal em Maputo, e o Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

O transporte das vacinas conta com o apoio da TAP, no âmbito de uma parceria assinada em 30 de setembro entre a transportadora nacional e o instituto Camões, com o intuito de promover a colaboração entre as duas instituições, com especial enfoque no transporte de vacinas contra a covid-19 e respetivos consumíveis para os PALOP e o Brasil.

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.180 pessoas e foram contabilizados 1.092.666 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Moçambique regista um total acumulado de 1.932 óbitos associados à covid-19, de entre 151.325 casos.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.