Portugal entrega material eleitoral à Guiné-Bissau

”, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.O material eleitoral está orçado em 290 mil euros e Portugal disponibiliza “ainda uma contribuição adicional de 250 mil euros”.“Ambas as contribuições enquadram-se nos esforços internacionais que têm vindo a ser realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)”, explica-se na nota.Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram em 13 de maio a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 4 de junho, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido em 18 de maio de 2022.A campanha eleitoral na Guiné-Bissau vai decorrer até 2 de junho.