Portugal, Espanha e Comissão Europeia saúdam acordo benéfico "para todos"

Lusa 29 Abr, 2017, 15:32 / atualizado em 29 Abr, 2017, 15:37 | Mundo

Numa declaração conjunta divulgada em Bruxelas, no mesmo dia em que o primeiro-ministro António Costa, o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker participaram num Conselho Europeu, é dada conta do compromisso alcançado "para benefício de todos" e sublinhado que o mesmo será "plenamente implementado".

"No espírito de boas relações de vizinhança, todas as partes trabalharam em conjunto de forma construtiva com a vontade de encontrar soluções pragmáticas. Este é o espírito europeu de encontrar compromissos para o funcionamento da nossa União comum no seu melhor", lê-se na declaração conjunta.