Portugal, Espanha e França em sintonia no Conselho Europeu

Os governos dos três países acertaram uma série de posições em temas relativos à UE. Um texto que é uma declaração dos secretários de Estado responsáveis pelos assuntos europeus dos três países, publicado no sítio na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e refere que o acordo a alcançar no conselho europeu sobre o orçamento deve permitir uma série de objetivos, como por exemplo, a transição ecológica, defendendo-se a dedicação de uma fasquia mais ambiciosa.



Nesta declaração trilateral a transição ecológica é considerada como o principal desafio enfrentado pelas sociedades europeias e a União Europeia deve estar na vanguarda dessa luta.



Um segundo objetivo é o de garantir o equilíbrio das políticas tradicionais, sendo que o fundo de coesão é o instrumento para essa questão.



Estes três Estados recomendam também a abertura a novas formas de financiamento e reafirmam a vontade de defesa das regiões ultraperiféricas.



Na reunião desta quinta-feira a proposta apresentada pelo presidente do Conselho Europeu já foi rejeitada por António Costa por prever cortes em políticas estruturantes como a da coesão.



Mas há países, como conta a correspondente em Bruxelas da Antena 1/RTP, Andrea Neves, que não querem sequer contribuir tanto para o orçamento dos 27.