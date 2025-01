Portugal espera "fortalecimento" das relações com Moçambique na governação de Chapo

"Naturalmente que desejamos as maiores felicidades para este mandato que agora se inicia e para um fortalecimento das relações entre Portugal e Moçambique e entre dois povos que são dois povos irmãos, que têm uma história comum, que se apreciam mutuamente, muito", disse Rangel, após reunir-se na Presidência da República, em Maputo, com Daniel Chapo.

O chefe da diplomacia portuguesa participou esta quarta-feira, em Maputo, na cerimónia de investidura de Daniel Chapo como quinto Presidente da República de Moçambique, em representação do Governo português, esperando que este "seja um ciclo de prosperidade e de estabilidade" para o país.

Ainda sobre o encontro de hoje com o novo chefe de Estado moçambicano, garantiu que foi "uma oportunidade" para "olhar para o futuro".

"Para, no fundo, falar um pouco também sobre as reformas que o senhor Presidente anunciou ontem [quarta-feira] no seu discurso de posse. Foi realmente um momento muito importante e que, enquanto ministro dos Estrangeiros de Portugal, muito agradeci, ter esta oportunidade de justamente dar estas mensagens vindas de Portugal", acrescentou.

Paulo Rangel sublinhou, nas declarações aos jornalistas após o encontro, que abordou igualmente a cooperação que Portugal mantém com Moçambique: "E como sabem, o papel que aqui tem a comunidade portuguesa, as empresas portuguesas, que também nestes momentos mais difíceis tiveram ao lado dos trabalhadores moçambicanos, sempre".

Em 23 de dezembro, Daniel Chapo, de 48 anos, foi proclamado pelo Conselho Constitucional (CC) como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, nas eleições gerais de 09 de outubro, que incluíram legislativas e para assembleias provinciais, que a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, que apoiou a sua candidatura) também venceu.