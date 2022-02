Portugal está presente com duas dezenas de efetivos em três das cinco missões militares no Sahel

Várias missões militares internacionais foram criadas pela França, Nações Unidas, União Europeia e vários países na região do Sahel desde finais de 2012, na sequência da tomada do controlo do norte do Mali nesse ano por vários grupos rebeldes tuaregues e organizações `jihadistas`. Um total de cerca de 25.000 efetivos militares estão atualmente destacados no Sahel.

Forçados a retirar-se na sequência de várias "obstruções" colocadas pela junta militar no poder no Mali, a França e os seus parceiros europeus e canadiano que operam em conjunto nas forças internacionais presentes no Mali formalizaram hoje a retirada militar do país, após nove anos de luta anti-`jihadista`, ao mesmo tempo que reafirmaram a intenção de manter o compromisso com a segurança dos países do Sahel e do Golfo da Guiné.

"Em face às múltiplas obstruções das autoridades de transição do Mali, o Canadá e os estados europeus que operam ao lado da Operação Barkhane (francesa) e na Força-Tarefa Takuba acreditam que as condições deixaram de estar reunidas para cumprirem efetivamente o seu compromisso (...) no Mali e, portanto, decidiram iniciar a retirada coordenada do território maliano dos meios militares dedicados a essas operações", sublinham em comunicado conjunto.

A Operação Barkhane foi criada pela França em 2014, na sequência do sucesso obtido pela intervenção militar lançada pelo exército francês em janeiro de 2013 para enfrentar os grupos `jihadistas` que tinham conquistado o norte do Mali.

A Barkhane, que tem como principal objetivo o combate do terrorismo no Sahel, recebe apoio logístico de vários países, e tem empenhados cerca de 5.000 soldados, sete caças, 20 helicópteros, entre cinco e oito aviões de transporte estratégico, 280 veículos pesados de combate, 220 veículos ligeiros e 400 veículos logísticos. Portugal não está presente na Barkhane.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou há vários meses que a operação seria reduzida em mais de 40 por cento até ao final de 2022. O destacamento francês de Tombuctu, no norte do Mali, foi encerrado em dezembro, e seguir-se-ão agora os de Tessalit e Kidal no país, como hoje foi reforçado pelo chefe de Estado em Paris.

Cerca de metade do dispositivo militar francês empenhado na Barkhane está deslocado no Mali (2.400 efetivos), de acordo com o Eliseu hoje, e o encerramento das últimas bases francesas naquele país (Gao, Ménaka e Gossi) levará "quatro a seis meses", segundo Emmanuel Macron.

A Força Takuba, o outro dispositivo militar internacional com forte presença no Mali cuja retirada foi hoje anunciada, foi promovida pela França em julho de 2020 e integra efetivos militares de cerca de 15 países europeus, incluindo dois portugueses.

A Takuba é composta por cerca de 900 militares de forças especiais e o seu objetivo era acompanhar o exército maliano na batalha contra os grupos `jihadistas`, através de operações militares cirúrgicas contra estes grupos, particularmente na chamada zona das três fronteiras, entre o Mali, Níger e Burkina Faso.

O dispositivo da Takuba no Mali vai ser deslocado para o território do Níger, junto à fronteira com o primeiro país, segundo Macron.

A Missão Multidimensional de Estabilização Integrada das Nações Unidas no Mali (MINUSMA) foi estabelecida pelo Conselho de Segurança da ONU em abril de 2013 para ajudar as autoridades de transição do Mali a estabilizar o país e garantir a segurança e proteção da população civil.

Em novembro último contava com cerca de 18.000 soldados - 13.000 militares, 1.745 polícias e o resto de civis - de diferentes nacionalidades, na sua maioria africanos.

Portugal tem atualmente dois efetivos militares empenhados na MINUSMA.

Nos mais de oito anos que a MINUSMA leva destacada no Mali, tornou-se a missão das Nações Unidas com o maior número de baixas (260 mortos e mais de 400 feridos graves), em resultado de ataques contínuos por grupos jihadistas.

A missão europeia de treino militar no Mali (EUTM-Mali) foi lançada em fevereiro de 2013 pela União Europeia para treinar o exército maliano na luta contra o `jihadismo`.

Está estacionada na capital maliana, Bamako, e no campo de treino de Koulikoro, a 60 quilómetros da capital, onde os soldados malianos são treinados em várias especialidades. A EUTM-Mali não participa em atividades de combate e não acompanha as unidades malianas nas respetivas operações.

Conta com o empenho de cerca de 1.200 militares europeus, entre os quais 15 portugueses, sendo a Espanha, com 530 efetivos, o seu maior contribuinte. Vinte e dois países da União Europeia contribuem para a missão, assim como a Geórgia, a Moldávia e o Montenegro.

Em fevereiro de 2017, os países membros do grupo G5 Sahel - Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger - criaram uma força conjunta própria, a Força Conjunta do Sahel, para combater o terrorismo nos seus territórios, com a aprovação da União Africana e do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A força do G5 Sahel conta com cerca de 5.000 soldados, cuja missão inclui ainda o combate ao tráfico de seres humanos e de droga, assim como ao crime organizado num vasto território. Está dividido em sete batalhões e opera especialmente nas zonas fronteiriças entre cinco os Estados-membros.