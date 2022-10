Portugal, França e Espanha chegam a acordo sobre interconexões ibéricas

"Chegámos a acordo - os três governos - de substituir o projeto do MidCat por um novo projeto, que se irá chamar um corredor de energia verde, que irá unir a Península Ibérica a França e, portanto, ao mercado energético europeu, através da alternativa Barcelona e Marselha, criando um pipeline para o hidrogénio verde e também durante a transição para o gás, entre Barcelona e Marselha", anunciou o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, na chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, e após uma reunião entre os três líderes esta manhã.

Voltaremos a reunir no início de dezembro com o objetivo de concretizar este entendimento, que contribuirá para pôr fim ao isolamento energético da Península Ibérica, para a transição energética e para a segurança de abastecimento da #UE no seu conjunto. pic.twitter.com/QSDd1geazp — António Costa (@antoniocostapm) October 20, 2022

Os líderes dos três países voltarão a reunir-se "no início de dezembro com o objetivo de concretizar este entendimento, que contribuirá para pôr fim ao isolamento energético da Península Ibérica, para a transição energética e para a segurança de abastecimento da União Europeia (UE) no seu conjunto".

"Está ultrapassado um dos bloqueios mais antigos na Europa"

O primeiro-ministro português considera que o acordo alcançado entre Portugal, Espanha e França sobre as interconexões energéticas é um "bom contributo" para o conjunto da Europa numa altura de crise energética. Refere que o novo projeto de corredor de energia verde vem substituir o anterior projeto MidCat, ultrapassando assim um dos bloqueios mais antigos da Europa. "Uma boa notícia", resume o primeiro-ministro português.

"Hoje chegámos a um acordo para ultrapassar definitivamente o antigo projeto, o chamado MidCat, e desenvolver um novo projeto, que designámos de Corredor de Energia Verde, que permitirá complementar as interconexões entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona e Marselha, por via marítima", precisou o primeiro-ministro.



Em causa está, então, "um gasoduto vocacionado para o hidrogénio `verde` ou outros gases renováveis e que, transitoriamente, pode ser utilizado para o transporte de gás natural até uma certa proporção".



De acordo com António Costa, "serão reforçadas também as interconexões elétricas".

BarMar

O novo projeto prevê uma ligação por mar entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus.

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três, agendado para 9 de dezembro, em Alicante (Espanha).

O projeto ibérico Midcat foi abandonado.

De acordo com o texto acordado entre António Costa, Pedro Sanchéz e Emmanuel Macron, os respetivos ministros da Energia irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".

O gasoduto marítimo foi escolhido como sendo "a opção mais direta e eficiente para ligar a Península Ibérica", principalmente transportando hidrogénio.

Os dois primeiros-ministros ibéricos e o Presidente francês acordaram ainda na necessidade de "concluir as futuras interligações de gás renovável entre Portugal e Espanha, nomeadamente a ligação de Celorico da Beira e Zamora (CelZa)".

As infraestruturas que serão criadas para a distribuição de hidrogénio "deverão ser tecnicamente adaptadas para transportar outros gases renováveis, bem como uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia".

A crise energética na UE marcar a discussão na cimeira europeia que hoje arranca em Bruxelas, até sexta-feira, com os líderes europeus a estudarem medidas para combater os elevados preços e assegurar a segurança do abastecimento.



Realizado dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado novas medidas para aliviar os preços do gás e da luz, a maior parte das quais terão efeito no inverno do próximo ano, o Conselho Europeu praticamente dedicado à crise energética acentuada pela guerra na Ucrânia começa hoje à tarde com as discussões entre os chefes de Governo e de Estado da UE sobre a energia.



(em atualização)