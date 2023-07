Portugal incluído. Zelensky acusa "Coligação F-16" de "arrastar os pés" no treino de pilotos

"Eles têm alguma ideia de quando é que a Ucrânia vai poder receber os F-16?", indagou Zelensky durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Kiev.

"Não existe um calendário para as missões de treino? Penso que alguns parceiros estão a atrasar e a arrastar os pés. Porque o estão a fazer? Não sei", acentuou o chefe de Estado ucraniano.Zelensky mostrou-se assim irritado face a aliados ocidentais que se comprometeram com a formação de pilotos ucranianos, dada a ausência de datas concretas.

A denominada Coligação F-16 integra países como Portugal, Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica e Estados Unidos.

Kiev apela há vários meses aos aliados ocidentais para que estes lhe façam chegar caças F-16. E encara o treino dos pilotos como primeiro passo para o envio dos aviões de combate para a Ucrânia.

Espanha não está incluída na Coligação F-16, pelo que não se comprometeu a treinar pilotos ucranianos.

Sánchez e a candidatura ucraniana à União

O primeiro-ministro espanhol deu início à presidência rotativa da União Europeia com esta deslocação à capital ucraniana. Pedro Sánchez quer voltar a colocar a adesão do país invadido pela Rússia ao bloco no centro da agenda, tendo mesmo anunciado uma nova ajuda de 55 milhões de euros.

da candidatura ucraniana é prioritária no âmbito da presidência espanhola.

Volodymyr Zelensky agradeceu ao governante espanhol o apoio e a "visita simbólica" a Kiev.

"Espanha reitera o seu apoio à candidatura da Ucrânia à União Europeia, que será uma das prioridades da sua presidência", lê-se no comunicado.

Madrid apoia ainda "o reforço da parceria" entre a NATO e a Ucrânia, desde logo a criação de um conselho partilhado.

c/ agências