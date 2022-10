Portugal. Lulistas e bolsonaristas manifestaram-se à porta das assembleias de voto

Tanto em Lisboa como no Porto, os apoiantes de Lula e os de Bolsonaro gritaram slogans opostos, mas sem confrontos físicos. As filas para votar chegaram a demorar três e quatro horas. A PSP e seguranças privados encontravam-se no local.