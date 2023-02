Portugal manifesta disponibilidade para apoiar Maputo face às inundações no sul de Moçambique

"Tive a oportunidade de manifestar ao senhor vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, a nossa solidariedade pelas dificuldades decorrentes das cheias que nos últimos dias têm assolado sobretudo o sul de Moçambique", disse à comunicação social em Maputo Francisco André.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal falava momentos após uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação na capital moçambicana, no âmbito de uma visita de trabalho que começou hoje ao país africano.

Em causa estão as inundações que afetaram o sul de Moçambique na última semana, com o registo oficial de sete mortos e 37 mil pessoas afetadas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGD).

"Manifestamos, claro, a nossa disponibilidade para qualquer apoio que seja necessária da nossa parte", salientou o governante português.

Francisco André está em Moçambique até sexta-feira, tendo na sua agenda de trabalhos previstas deslocações às províncias da Sofala, Nampula e Cabo Delgado, onde vai visitar projetos apoiados por Portugal.

"São projetos, na sua generalidade, exemplares. Bem articulados e bem coordenados com as autoridades moçambicanas", apontou Francisco André, acrescentando que a sua visita vai servir para analisar as relações "excelentes" entre os dois Estados.

Durante a sua visita a Moçambique, Francisco André vai assinar um memorando de entendimento com o Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique e a empresa Mota Engil para reabilitação da Capela de Nossa Senhora do Baluarte, na Ilha de Moçambique (Nampula).