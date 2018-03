Portugal mantém reservas sobre expulsão de embaixador russo

Mário Aleixo - RTP27 Mar, 2018, 06:29 / atualizado em 27 Mar, 2018, 06:29 | Mundo

Em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que Portugal toma boa nota das decisões anunciadas por vários países da União Europeia. O documento diz ainda que Portugal acredita que a melhor forma de ultrapassar a gravidade desta situação é no quadro da concertação da União Europeia.



O Ministério liderado por Augusto Santos Silva lembra que Portugal condenou de imediato o atentado no Reino Unido quando o antigo espião Sérguei Skripal foi envenenado com gás tóxico.



Contudo o Ministério dos Negócios Estrangeiros não concretiza se vai seguir a decisão tomada por outros Estados da União Europeia. Até agora, mais de vinte países já disseram que vão expulsar diplomatas russos.



Entre eles estão vários países da União Europeia também os Estados Unidos, Canadá e Austrália entre outros.



A Antena 1 procurou saber junto dos partidos políticos se Portugal deve ou não expulsar o embaixador da Rússia.



O PCP disse que não vai responder a esta pergunta nem fazer comentários.



O Bloco de Esquerda diz que para já não vai responder a esta questão.



Quanto ao PSD Rubina Berardo, a vice-presidente da bancada parlamentar do partido diz que por agora o PSD não tem uma posição fechada. Vai esperar pela informação que a secretária de Estado dos Assuntos Europeus dará na quarta-feira feira quando for à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus.





Do lado do CDS, o deputado Nuno Magalhães diz que para já os centristas acompanham a posição do Governo português, mas também vão esperar pelos esclarecimentos da secretária de Estado.Outra reação é a do PAN que alinha na decisão do Governo. Francisco Guerreiro da comissão política nacional do Partido Pessoas, Animais Natureza, diz que é o mais acertado.