Portugal mantém uma das mais baixas taxas de mortalidade em crianças até aos cinco anos

Lusa19 Set, 2019, 12:39 | Mundo

Os dados fazem parte das novas estimativas para a mortalidade infantil e materna do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e indicam que a mortalidade infantil caiu em média por ano em Portugal 4,9%.

Em 1990, Portugal registava 12 mortes de crianças menores de cinco anos por cada mil nascimentos, número que caiu para três em 2018 como já se tinha verificado em 2017, o que coloca Portugal entre os países do mundo com melhores indicadores.

Contudo, há pelo menos 10 países com uma taxa de mortalidade infantil inferior à portuguesa, destacando-se a Finlândia com uma morte por cada mil nascimentos, sendo o país com melhor classificação.

Estónia, Chipre, Islândia, Japão, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Singapura e Eslovénia são outros países com melhores indicadores do que Portugal.

A par de Portugal surgem países como a Austrália, a Áustria, a Bélgica, Alemanha, Holanda ou Espanha.

O relatório Níveis e Tendências na Mortalidade Infantil 2019 mostra ainda que entre os países com piores indicadores estão a Serra Leoa e a República Centro Africana, respetivamente com 78 e 84 mortes de crianças menores de cinco anos por mil nascimentos.