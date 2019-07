Portugal-Moçambique. Cimeira sublinha importância de reforço da resiliência às alterações climáticas

Lusa03 Jul, 2019, 14:20 | Mundo

Os dois governos salientaram a importância de continuar a trabalhar no quadro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas e "sublinharam a sua forte vontade de cooperar na gestão e redução de riscos de catástrofes, contribuindo assim para a criação de sociedades e comunidades mais informadas e resilientes aos riscos dos desastres naturais e das alterações climáticas".

Neste contexto, foi destaca a importância do apoio à Contribuição Nacionalmente Determinada de Moçambique (2020-2025) no âmbito do Acordo de Paris e do respetivo Plano de Operacionalização, tendo já 21 distritos moçambicanos beneficiado de ações de melhoria e otimização das capacidades de resposta às mudanças climáticas.

Os dois governantes reiteraram o seu compromisso com o cumprimento do Acordo de Paris e congratularam-se com a adesão das cidades de Maputo e Quelimane à Aliança para Descarbonização dos Transportes como "uma iniciativa que poderá contribuir decisivamente para a transformação global do setor de transportes no sentido da neutralidade carbónica, o que se afigura fundamental para o sucesso no combate às alterações climáticas".

No rescaldo dos ciclones Idai e Kenneth, os dois países manifestaram ainda "satisfação com a rápida criação, por parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) de um Fundo de Apoio de Emergência a Moçambique, que permitiu reunir contribuições financeiras de Estados-membros e da sociedade civil para fazer face à situação humanitária" provocada pelos ciclones que afetaram Moçambique em março, causando cerca de 600 mortos.

Moçambique voltou a saudar o "apoio imediato", destacando a disponibilização de "meios humanos, materiais e financeiros para apoio de emergência, tanto por intermédio da cooperação bilateral na área da Defesa e da Proteção Civil, no âmbito da qual as Forças Armadas Portuguesas apoiaram diretamente as comunidades afetadas em Moçambique nas operações de busca, salvamento e distribuição de ajuda alimentar, como através da rápida mobilização de parceiros da sociedade civil em diversas áreas, desde a saúde, educação, ajuda alimentar e medicamentos".

Registada foi também a assistência técnica prestada pelas missões de inspeção e diagnóstico às barragens de Chicamba, Mavuzi e Cuamba e pelas equipas de peritos do setor do abastecimento de água "que contribuíram para uma rigorosa avaliação das necessidades de reconstrução em setores chave".

Os dois países concordaram igualmente na "importância de continuar a investir na recuperação e reconstrução de infraestruturas sustentáveis e resilientes, particularmente junto das comunidades mais afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth".