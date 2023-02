Portugal na cimeira da União Africana para ajudar a UE na segurança de África

Portugal está representado na Etiópia pelo primeiro-ministro e pelo chefe da diplomacia, assumindo "esse papel de charneira" que "é ajudar a União Europeia a perceber o que está a mudar no continente africano e qual a melhor forma de adaptar a sua abordagem para apoiar a paz e a segurança e estabilidade em África, que interessam diretamente" a Bruxelas, afirmou à Lusa João Gomes Cravinho, a partir de Adis Abeba, onde iniciou hoje uma série de reuniões bilaterais de um evento que terá como ponto alto a cimeira de chefes de Estado e de Governo, em 18 e 19 de fevereiro.

"Nós estamos muito empenhados em sublinhar dentro do espaço europeu esse interesse direto da União Europeia e, ao mesmo tempo, também interessados em identificar os necessários ajustamentos, em termos políticos, da União Europeia, para ajudar a pacificar o continente africano", afirmou o ministro português.

É preciso "não esquecer que os fluxos de refugiados e migrantes irregulares que chegam à União Europeia chegam muitas vezes em função de situações que são situações de guerra, de violência, que os impedem de continuar a viver nos seus países em África", pelo que "há um interesse direto" na segurança do continente, considerou Gomes Cravinho, que tem a partir de hoje uma quinzena de reuniões bilaterais.

O apoio de Portugal à UE também pode passar por replicar alguns modelos de cooperação na área da segurança. "Estou aqui a pensar, por exemplo, na forma como trabalhamos nas missões de treino, nós temos uma missão de treino que tem bastante sucesso no norte de Moçambique e outros que não têm tido sucesso na República Centro-Africana e no Mali", exemplificou.

Desses casos, é preciso "saber extrair as devidas lições" e portanto Portugal está "bastante bem posicionados" para desempenhar esse papel e já "tem uma certa tradição de participação em cimeiras da União Africana", mas nunca ao nível de um chefe de Governo.

"Desde logo é um reconhecimento por parte da União Africana daquilo que Portugal é: uma ponte entre a África e a Europa", salientou Gomes Cravinho, recordando o "histórico de décadas de trabalho no sentido da aproximação regional" feito por Lisboa.

"Verificamos, hoje em dia, que há uma certa urgência em trabalharmos, entre europeus e africanos, em várias temáticas, sobretudo na área da paz e da segurança, Golfo da Guiné, o Sahel, República Centro-Africana, temas em que estamos muito envolvidos e também muito candentes aqui na União Africana", acrescentou o ministro.

Hoje, a "arquitetura de segurança" africana "está muito fragilizada", reconheceu o ministro, que esteve hoje reunido com Bankole Adeoye, comissário da UA para a Paz e Segurança.

Do comissário, ouviu o desejo de "soluções africanas para problemas africanos", mas também o pedido de "apoio de países como Portugal e de instituições como a União Europeia" aos esforços de pacificação.

Nesse sentido, está a ser discutida pela UA uma convenção para impedir mercenários no continente africano, de modo a prevenir a presença, entre outros, do Grupo Wagner, uma organização próxima do Kremlin que tem estado a operar nalguns países africanos.

Caso essa medida venha a ser aprovada irá "abrir caminho para que, em países como a República Centro-Africana ou o Mali, houvesse uma nova abordagem em relação à paz", reconheceu.

Sobre o conflito do leste da República Democrática do Congo, "onde há vários países africanos envolvidos", Gomes Cravinho defendeu que as partes "se sentem aqui à mesa das negociações para encontrar soluções pacíficas para os problemas que opõem esses países, mas são também de natureza interna".

Na quinta-feira, "Portugal será um dos organizadores de uma conferência sobre migrações", à margem da 36.ª Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana, subordinada ao tema "O nexo da migração climática: Como responder à degradação ambiente, proteger as populações e reduzir o potencial de migrações".

O evento conta com o ministro português, o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, o português António Vitorino; a comissária da Agricultura da UA, a angolana Josefa Sacko; e a chefe da diplomacia de Moçambique, Verónica Macamo, entre outros convidados.

O debate será "muito significativo para muitas partes do continente africano que são afetados por alterações climáticas que, por sua vez, também dão lugar a as situações de tensões dentro dos países e muitas vezes a conflitos", explicou Cravinho.