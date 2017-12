Portugal na "linha da frente" na questão da neutralidade carbónica

O responsável salienta ainda o sinal "tremendo" deixado pelo Banco Mundial, que se comprometeu em Paris, na conferência One Planet, em deixar de investir em projetos que apoiem a exploração de petróleo e de gás.



Francisco Ferreira refere ainda que vários países aumentaram os seus apoios financeiros aos países em desenvolvimento que sofrem com as alterações climáticas.



O presidente da associação Zero salienta que estas mudanças acontecem "sempre aquém" do que seria desejável, isto porque "o clima muda sempre mais depressa que as negociações", mas ainda assim reconhece que esta cimeira trouxe "um conjunto de boas notícias".



Sobre a posição dos Estados Unidos, Francisco Ferreira considera que a saída do acordo de Paris e a inação perante as alterações climáticas é "irracional" e salienta a necessidade de intensificar a cooperação internacional.