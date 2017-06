Portugal oferece-se na ONU para acolher próxima Conferência dos Oceanos em 2020

Lusa 06 Jun, 2017, 23:30 | Mundo

"Quero formalmente anunciar que Portugal se oferece para receber a próxima conferência dos oceanos da ONU, em 2020, na mesma base e com os mesmos objetivos vertidos para esta conferência", disse a representante portuguesa.

"Fazemos esta oferta como contribuição para, e em linha com o acompanhamento e o processo de revisão da Agenda 2030, sob acompanhamento e supervisão do fórum político de alto nível", acrescentou Ana Paula Vitorino. (Substitui, por motivos técnicos, uma parte do segundo parágrafo, que saiu truncado com uma frase relacionada com o município da Figueira da Foz).

Portugal procura, assim, reforçar a sua liderança internacional na área dos oceanos, depois da organização nos anos anteriores de conferências internacionais em Lisboa.

A Conferência dos Oceanos da ONU, que acontece em Nova Iorque esta semana com a participação de 193 países, é o primeiro evento deste nível que a organização dedica aos oceanos.

A iniciativa termina na sexta-feira, com a adoção, por todos os países-membros, de um documento político que foi negociado pelo embaixador de Portugal na ONU, Álvaro Mendonça e Moura, em conjunto com a Singapura.