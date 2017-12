Portugal participa no maior exercício anual de ciberdefesa da NATO

Filipe Silveira - RTP01 Dez, 2017, 17:04 | Mundo

O caso podia ser verdadeiro e estaria longe de ser o primeiro a afetar um membro da NATO, mas desta vez é apenas um dos cinco cenários criados para o Cyber Coalition 2017, o maior exercício anual de ciberdefesa com o patrocínio da Aliança Atlântica.



Entre 28 e 30 de Novembro, 900 pessoas de 25 países tentaram resolver cada caso, a maioria com base em situações que realmente já ocorreram, ainda que este ano tenham surgido algumas que nunca foram registadas.



“Os cenários são todos simulados, mas realistas. Tentamos manter uma linha em que treinamos as mais recentes e sofisticadas ameaças”, refere Andrews Kuusk, o diretor do Cyber Coalition. Portugal participou pela sexta vez, com 28 elementos do Centro Nacional de Cibersegurança e do Centro de Ciberdefesa.







O diretor deste último organismo, o Tenente-Coronel Paulo Branco, coordenou a participação portuguesa a partir do Cyber Range, em Tartu, na Estónia, uma espécie de campo de treino para a área cibernética.



Juntamente com outro militar português, passou dias em frente ao computador, numa sala onde estão os restantes coordenadores, separados por divisórias, a liderar os operacionais que estão em cada país. A partir de Lisboa, a equipa de Portugal fez todos os cenários possíveis e num deles teve o apoio de especialistas da Siemens.



“O objetivo deste exercício é praticar defesa coletiva, ou seja, anular uma ciber-ameaça ou combater um ataque com a maior entreajuda possível entre cada país”, explica o Tenente-Coronel Paulo Branco.

Ameaça silenciosa

A cooperação e colaboração entre os Estados-Membros da NATO e alguns parceiros da União Europeia assumem especial importância, porque as ameaças cibernéticas estão a crescer.



Só a Aliança Atlântica registou, em média, 200 milhões de incidentes por dia, no ano passado – mais 60 por cento do que em 2015 - ainda que apenas alguns deles tenham tido uma gravidade assinalável. Em Portugal os chamados eventos de segurança atingiram os 16 milhões, que se traduziram num único ataque neutralizado pelos serviços de ciberdefesa portugueses.



Tal como na terra, no mar e no ar, o principal inimigo da NATO no que toca à área cibernética é a Rússia. Há anos que Moscovo patrocina ataques informáticos contra Estados-membros, bloqueando serviços públicos, bancos online ou redes que controlam a energia, a água ou telecomunicações.



No Twitter ou Facebook, o Kremlin apostou recentemente em campanhas de desinformação e divulgação de notícias falsas, através de contas fictícias, enquanto nos Estados Unidos, o Senado está a investigar a possível interferência da Rússia nas eleições norte-americanas, em grande parte com alegado recurso a ataques e espionagem informática.







A Estónia ainda hoje recorda o pesadelo que viveu em 2007, quando um ataque russo paralisou grande parte das redes informáticas do país, mas não ficou de braços cruzados. O sub-secretário para os assuntos jurídicos e administrativos do Ministério da Defesa do país reconhece isso mesmo:



“Depois do que aconteceu, a ciberdefesa tornou-se uma prioridade. Treinámos pessoal civil e militar, redesenhámos o nosso sistema de segurança à medida e reforçámos a troca de informação entre serviços militares e civis perante eventuais ameaças”



Apesar dessa evolução, Erki Kodar alerta que quer o país quer a NATO têm constantes desafios cibernéticos pela frente: “As ameaças são cada vez mais diversificadas e sofisticadas, por isso a ciberdefesa é cada mais difícil. A solução é tentarmos estar sempre à frente do acontecimento”Portugal reflete sobre a Ciberdefesa

O Centro de Ciberdefesa português conta neste momento com dez militares que, quando a situação o exige, podem ter o apoio de outros elementos dos três ramos das Forças Armadas, na resolução de ameaças provenientes do ciberespaço contra redes ou infraestruturas militares.



A nível civil, esse trabalho é feito pelo Centro Nacional de Cibersegurança e pela secretaria do Ministério da Defesa Nacional, mas está a ser estudada a possibilidade de Portugal criar um comando para esta área como já fizeram outros países da NATO.



Apesar de não ser um alvo prioritário de grupos de piratas informáticos, ameaças como a que ocorreu no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido ou em empresas de telecomunicações espanholas, em maio, podem surgir, para já não falar da exposição que qualquer um de nós tem no dia a dia.



“Demora muito tempo a sensibilizar as pessoas para a necessidade de protegerem os seus computadores ou os telemóveis. Mesmo assim as coisas estão melhor. Há uns anos ninguém sabia o que era uma firewall [uma espécie de filtro que protege os aparelhos contra software perigoso que possa surgir via internet] e hoje, de uma maneira geral, já é quase do conhecimento comum”, diz o Tenente-Coronel Paulo Branco.



Além do trabalho do dia-a-dia, Portugal continua a participar não só em exercícios como Cyber Coalition, mas também em eventos internos e, aos poucos, vai tentando juntar-se à linha da frente de países que fazem investigação sobre a área de ciberdefesa.



Nesse sentido, está para breve a integração de Portugal como membro do Centro de Excelência de Tallinn, na Estónia, a que já estão associados 20 membros, a maioria da NATO, e onde se desenvolvem novas ideias na área da ciberdefesa nos campos tecnológico, estratégico, jurídico e operacional.