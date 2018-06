Partilhar o artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia. Imprimir o artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia. Enviar por email o artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia. Aumentar a fonte do artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia. Diminuir a fonte do artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia. Ouvir o artigo Portugal pediu aos Estados Unidos que conservem aliança com União Europeia.