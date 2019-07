Partilhar o artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 Imprimir o artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 Enviar por email o artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 Aumentar a fonte do artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 Diminuir a fonte do artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 Ouvir o artigo Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020

Tópicos:

Estabilização, Iorque, ONU,