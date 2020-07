Portugal prevê repatriar mais 200 cidadãos nacionais da Venezuela

", disse Licínio Bingre do Amaral.O diplomata explicou que para as pessoas que pretendam ser repatriadas da Venezuela "continua a ser obrigatório que tenham residência" em Portugal, frisou em declarações à agência Lusa.Licínio Bingre do Amaral admitiu haver "umas ligeiras exceções", como "de pessoas que têm uma situação de saúde muito complicada e têm de ir fazer tratamento médico"."Isso são exceções que nós permitimos", salientou.Questionado sobre como tem sido o relacionamento com as autoridades venezuelanas na coordenação, com Portugal, deste voo, o segundo organizado pelos consulados portugueses, o cônsul-geral respondeu existir "colaboração total".", adiantou.Desde março, 257 portugueses foram repatriados da Venezuela, 181 deles em 13 de junho, num voo organizado por Portugal.Pelo menos 76 portugueses regressaram a Portugal noutros voos organizados pela União Europeia, Espanha e França.





Detalhes da viagem







O novo voo, organizado por Portugal, está marcado para a próxima sexta-feira e "o custo de cada bilhete de avião é de 821 euros", afirmou Licínio Bingre do Amaral.Apenas os cidadãos comprovadamente residentes em Portugal ou noutro país europeu tiveram acesso à compra de bilhetes.Os portugueses que queiram ser repatriados deverão informar o consulado e enviar uma fotocópia do passaporte português e, no caso dos cidadãos com dupla nacionalidade, também uma cópia do passaporte venezuelano.

Devem ainda apresentar comprovativos de residência em Portugal ou noutro país europeu, indicar a cidade e morada completa onde se encontram atualmente na Venezuela, um endereço de `e-mail` e números de telefones fixos e de telemóvel.