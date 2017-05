Portugal quer Convencer Maduro a apoiar a reconstrução de negócios afetados pelas pilhagens

Mesmo depois de cinquenta e seis mortos e centenas de feridos a oposição não desiste de pedir eleições na Venezuela. O governo de Nicolas Maduro não cede.



As manifestações violentas acontecem literalmente todos os dias. Esta segunda-feira centenas de milhar de pessoas voltaram às ruas de Caracas.



Entre os 30 milhões de venezuelanos há 400 mil cidadãos portugueses no país. Na Madeira, de onde partiu a maioria, ouvem-se também palavras de ordem.



Estima-se que alguns milhares de imigrantes portugueses tenham já saído do país. O Brasil, a Colômbia e Espanha tem sido destinos preferenciais fora da Madeira.



Por cá não há estatísticas sobre regressos. Números oficiais só o dos 700 ex-emigrantes inscritos nos centros de emprego da região autónoma.



Nas ruas do Funchal quem regressou, e familiares dos que se mantem na Venezuela pedem paz para o país e falam dos receios de não conseguirem fugir do país caso os problemas se agravem.



Há um milhão e trezentos mil luso descendentes na Venezuela. A maioria não quer efetivamente deixar o país. Algo que se tornou agora mais dificil com a TAP a decidir acabar com a venda de bilhetes naquele país.



A companhia aérea de bandeira portuguesa mantém três ligações semanais entre Caracas e Lisboa, mas Fernando Pinto decidiu cancelar a venda de passagens por não ser possível à empresa retirar do país o dinheiro proveniente das vendas.



Fernando Pinto, o CEO da TAP, avançou o número do prejuízo causado por esta situação em 2015: 91 milhões de euros.



No Jornal 2 o secretário de Estado das comunidades afirmou estar em ligação permanente não apenas com a TAP, como com diversas outras companhias que asseguram transportes marítimo a partir da região, para a Madeira.



"No caso da TAP os bilhetes continuam a poder ser comprados noutros pontos. O problema é a desvalorização da moeda que tornou as viagens demasiado caras para a maioria das famílias". José Luís Carneiro lembrou que também os portugueses, e seus descendentes, enfrentam dificuldades em transferir dinheiro das suas contas venezuelanas para outros bancos, nomeadamente em Portugal, o que dificulta as operações de compra das passagens aéreas.



O governo, com a ajuda de países como o Brasil, tem um plano de emergência para retirar um milhão de portugueses da Venezuela em caso de guerra civil. Um contingente de elementos do INEM e das forças armadas está apostos.



Por ora José Luís Carneiro fala num tempo para abrir canais de diálogo entre a comunidade portuguesa, as instituições que a representam, e as autoridades venezuelanas. O Secretário de Estado quer igualmente com esta viagem reforçar toda a rede de apoio consular no país por forma a dar resposta às necessidades de uma comunidade "que está espalhada em todos os recantos da Venezuela".



No Jornal 2 José Luís Carneiro garantiu estar também a acompanhar de perto a situação de insegurança que se vive atualmente na África do Sul. "Estive há poucas semanas no país. Visitei toda a rede consular. Há problemas de insegurança sobretudo em Joanesburgo, com assaltos a estabelecimentos de portugueses, mas ali, como na Venezuela, não se trata de uma violência dirigida à comunidade portuguesa. São casos que resultam da exposição de uma comunidade muito bem integrada com um papel muito relevante no setor da distribuição alimentar".