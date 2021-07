Portugal reafirma compromisso de continuar a apoiar Timor-Leste.

", afirmou José Pedro Machado Vieira.O diplomata, que participa na reunião alargada dos Parceiros de Desenvolvimento de Timor-Leste, esteve já reunido bilateralmente com vários membros do governo e outros responsáveis.Machado Vieira saudou o compromisso do governo em reforçar a relação com os parceiros de desenvolvimento "".O diplomata felicitou as autoridades, em particular, pelos "" e na resposta aos efeitos do ciclone tropical Seroja, em Díli e em vários municípios.Além do apoio canalizado em termos regionais e globais, e no caso concreto de Timor-Leste, Portugal participou com um contributo de 140 mil euros no âmbito do Strategic Preparedness and Response Plan, de resposta à pandemia da covid-19.





Ainda este ano, Portugal juntou-se no apoio às populações afetadas pelas cheias de abril, que destruíram infraestruturas públicas e privadas e causaram mais de 40 mortos.





Globalmente, o programa de cooperação de Portugal com Timor-Leste para o período 2019-2023 ascende a cerca de 71 milhões de euros, consolidando o país como um dos principais beneficiários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) portuguesa.O apoio português abrange a Educação, Agricultura, Segurança Social e Defesa, com um programa-quadro que termina este ano e deverá ser renovado, e iniciativas na vertente de cooperação delegada da União Europeia.