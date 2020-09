Portugal reafirma intenção de acolher 500 menores refugiados que estão na Grécia

Em comunicado enviado às redações, o Governo informa que "transmitiu à Comissão Europeia a sua disponibilidade para participar no esforço europeu de solidariedade para o acolhimento de pessoas que se encontravam no campo de refugiados de Moria".





Diz o executivo que esse esforço será realizado dentro do Acordo Bilateral já existente entre os dois países (Portugal e Grécia) para a recolocação de pessoas refugiadas e requerentes de asilo e da "manifestação portuguesa de disponibilidade para acolher um total de 500 menores não acompanhados".

Lê-se no comunicado que "no âmbito do Acordo Bilateral já assinado entre Portugal e a Grécia, irá, obteve luz verde da Comissão Europeia e tem vindo a ser acompanhado pela Organização Internacional para as Migrações".Em relação aos menores não acompanhados, o Governo informa que



Tanto no âmbito do Acordo Bilateral, como na transferência de menores, as autoridades gregas determinam os perfis das pessoas priorizando as que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.