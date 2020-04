Portugal reagiu melhor ao Covid19 do que o Reino Unido, diz médico português em Londres

Foto: Reuters

O médico e anestesiologista José Ponte, catedrático jubilado do King's College de Londres, está a olhar para todo este cenário com bastante apreensão. O médico a viver no Reino Unido conhece bem a realidade dos serviços nacionais de Saúde português e britânico, e considera que na resposta à pandemia Portugal agiu melhor e mais rápido.