Portugal reconheceu Juan Guaidó

Nicolás Maduro anunciou que vai rever as relações bilaterais com cada um destes países e avisou o primeiro-ministro espanhol que ficará com as mãos manchadas de sangue se houver uma intervenção militar no país.



Um dia depois de admitir em entrevista, uma possível guerra civil, Maduro revelou agora à televisão italiana que escreveu ao Papa para pedir que seja mediador na atual crise política.



Guaidó considerou o reconhecimento europeu uma prova de que vale a pena lutar por uma Venezuela livre.



O autoproclamado presidente interino agradeceu a Portugal e a dezenas de Estados-Membros o apoio que estão a dar à aos venezuelanos.



Guaidó voltou a pedir aos militares que permitam a entrada de ajuda humanitária e responsabilizou Maduro pela eventual morte de milhares de pessoas em pobreza extrema.



Continua, entretanto, a rejeitar um diálogo com Maduro e não vai participar na reunião de 7 Fevereiro proposta pelo México e Uruguai.