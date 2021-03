Portugal sobe 13 lugares na paridade homens-mulheres

A Islândia lidera o "ranking" dos países mais paritários pelo 12.º ano consecutivo, seguida pela Finlândia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia, indica o relatório anual do Fórum Económico Mundial, agora divulgado.Portugal subiu 13 lugares, classificando-se agora em 22.º posição nos 156 países analisados, depois de ter ocupado o 35.º lugar na classificação anterior.O relatório destaca Portugal como um dos países com progressos significativos, mostrando "", que é de 40% - um aumento em relação à edição anterior, quando essa percentagem era de 35,6% -,(42,1%, quando na edição anterior se ficava pelos 29,4%).Portugal também "", com 37,1% (mais 7,6% em relação ao estudo anterior).A nível global, o estudo, que vai na 15.ª edição, destaca a regressão nos direitos das mulheres provocada pela crise sanitária, apontando que serão necessários 135,6 anos antes de chegar à paridade no plano económico, político e na saúde, mais 36 que antes da pandemia.





Efeitos da pandemia







"A pandemia teve um impacto fundamental sobre a igualdade entre homens e mulheres, tanto no local de trabalho como em casa, fazendo recuar anos de progressos", disse em comunicado Saadia Zahidi, membro do Comité Executivo do Fórum Económico Mundial.Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a perda de emprego das mulheres atingiu os 5% em 2020, contra 3,9% no caso dos homens, recorda-se no estudo.A pandemia também agravou "de forma desproporcionada" o número de horas que as mulheres dedicam ao trabalho doméstico, em acumulação com o emprego.A procura de novo emprego é igualmente mais lenta para as mulheres, com as hipóteses de obterem lugares de direção a reduzir-se ainda mais que antes da pandemia, segundo o estudo, que indica neste caso uma regressão de dois anos em relação aos progressos feitos até aqui.

A publicação da 15.º edição sofreu um atraso, devido à crise sanitária, com os autores do estudo a indicarem que os dados recolhidos em 2021 não refletem inteiramente o impacto da pandemia nas mulheres.





c/Lusa