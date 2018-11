Portugal tem hoje uma elite emigrante que é decisivo reconhecer, diz Santos Silva

Lusa20 Nov, 2018, 13:36 | Mundo

"O país tem hoje uma elite muito importante ao nível de funcionários internacionais, ao nível de gestores de topo, ao nível de professores, académicos e cientistas e é decisivo que seja reconhecida em Portugal e que trabalhe bem com os portugueses", disse Augusto Santos Silva, que hoje participou no 2.º Encontro de Graduados Portugueses na Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

O encontro foi promovido pela Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados na Bélgica, Holanda e Luxemburgo (Apei Benelux), criada em 2016 com o objetivo de funcionar como uma rede de apoio aos membros, cuja maioria estão já a trabalhar na região.

A médica oncologista Mariana Brandão foi uma das pessoas presentes no encontro de graduados no Benelux.

Mónica Brandão trabalha como `research fellow` no Instituto Jules Bordet (o equivalente ao IPO), uma experiência que qualificou como "muito interessante".

"A realidade em termos de oportunidades de investigação médica, infraestrutura, `know how`, as redes de conexão entre as diferentes instituições são muito mais desenvolvidas do que aquilo que temos no nosso país neste momento".

Em Bruxelas, a oncologista disse que o facto de ser portuguesa "não atrapalha nada", dado que trabalha num ambiente multicultural, com colegas de várias nacionalidades, e a língua de trabalho é o inglês.

A Apei Benelux tem 70 membros inscritos e a rede de contactos é à volta de 250 pessoas.

"O reconhecimento da academia portuguesa está a crescer no Benelux e as oportunidades em termos de ordenado e de carreira são muito boas nesta região", disse o presidente da Apei, Tiago Malaquias.

Na intervenção que fez no encontro, o ministro referiu haver portugueses inscritos nos registos consulares de 170 países, recordando que 193 estados compõem a ONU.

Por outro lado, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, residem em Portugal nacionais de 175 países.