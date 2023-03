Portugal tem interesse nas alternativas de combustíveis neutrais, diz ministro do Ambiente

"Para nós, a ideia da exclusividade do fóssil é que tem de ser limitada. Quando se apresentam soluções que sejam neutrais do ponto de vista carbónico, não devemos escolher tecnologias, devemos sim estimular todas as possíveis tecnologias que apareçam e sejam competitivas [...], não devemos estar fechados a essa possibilidade", sustentou Duarte Cordeiro, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de ministros da União Europeia (EU) com a pasta da energia, em Bruxelas (Bélgica).

Berlim, por exemplo, mostrou-se favorável a essa "compatibilidade com combustíveis sintéticos que sejam neutrais", acrescentou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, e para Portugal, "todas as soluções são viáveis" desde que se consiga "atingir o objetivo que está estabelecido".

Agora é preciso encontrar essas alternativas: "Há um trabalho que tem de ser feito pelo setor no sentido de procurar soluções. Portugal também porque produz automóveis [...], não nos é indiferente que exista a capacidade de fazer uma transição para conseguir salvaguardar a capacidade industrial existente no nosso país."

Na ótica de Duarte Cordeiro, o que foi aprovado hoje entre os 27 Estados-membros da EU vai no sentido de "compatibilizar os objetivos ambientais com a capacidade industrial" de cada país.

O documento aprovado hoje pelos ministros, que faz parte do pacote `Fit for 55`, aborda o tema dos combustíveis ecológicos, prevendo que a Comissão Europeia apresente uma "proposta de registo de veículos que funcionem exclusivamente com combustíveis neutros em termos de CO2, após 2035, em conformidade com a legislação da UE, fora do âmbito das normas da frota, e em conformidade com o objetivo de neutralidade climática da UE".

O pacote Objetivo 55 é um conjunto de propostas destinadas a rever e atualizar a legislação da UE e a criar iniciativas com o objetivo de assegurar que as políticas da UE estejam em consonância com os objetivos climáticos acordados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.

Duarte Cordeiro recordou que hoje a Comissão Europeia também aprovou a extensão, até ao final do ano, do mecanismo ibérico que possibilita a definição de um teto máximo para o preço do gás que é utilizado para a produção de eletricidade.

E à semelhança do que tinha dito durante a manhã, este mecanismo, que acabava no dia 31 de maio, vai fazer com que em vez de o preço do gás aumentar cinco euros por mês, apenas vai aumentar um euro por mês até ao final de 2023.

"Neste momento, podemos olhar para o mercado do gás e perceber que os preços, em média, estão abaixo daquilo que é mecanismo ibérico. Portanto, na prática, o mecanismo não tem tido necessidade de intervenção [...] e isso é uma notícia positiva. No entanto, não sabemos se esta realidade se vai manter ao longo do ano", completou o ministro socialista, apontando a altura de aprovisionamento de gás pelos Estados-membros da UE, entre setembro e novembro, como um período "de teste".

Sobre a proposta da Comissão Europeia de compra conjunta de gás pelos Estados-membros, Duarte Cordeiro reconheceu que "está muito atrasada".