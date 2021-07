Portugal tem sido um "facilitador" do acordo UE-Mercosul - vice-PR brasileiro

"Eu vejo, com essa questão principalmente do acordo do Mercosul com a União Europeia, Portugal como um facilitador do avanço desse acordo, que foi algo construído durante 20 anos e que agora aguarda o posicionamento dos parlamentos de diferentes países" europeus, afirmou Mourão, em entrevista à agência Lusa, à margem da XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre em Luanda.

Por outro lado, "quando Portugal esteve na presidência `pro tempore` [da UE, primeiro semestre de 2021] Portugal trabalhou ao nosso lado principalmente na questão da sustentabilidade na questão da Amazónia", destacou o general, vice-Presidente de Jair Bolsonaro.

A recente compra, por parte de Portugal, de cinco aviões militares de carga da brasileira Embraer KC-390, por um total de 827 milhões de euros, foi também saudada por Mourão.

"Isso é importante porque vai colocar o avião na vitrina, num momento em que o principal competidor dele, o C-130, está perdendo a sua vida útil", salientou, destacando também a forte relação cultural entre os dois países.

"Não desfazemos jamais os laços culturais, acho que isso é uma ligação que não se parte em nenhum momento", explicou, recordando que é em Portugal que o Brasil tem a sua "origem europeia".

Por isso, concluiu: "Não deixamos mais de manter e estreitar cada vez mais os laços de amizade".