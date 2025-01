Portugal terá sempre as portas abertas para os ucranianos, reitera Montenegro

Palavras do chefe do Governo no dia em que o Parlamento acolhe uma proposta de lei no sentido de alargar o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros.Montenegro recebeu na residência oficial, em São Bento, representantes da comunidade ucraniana e reafirmou o apoio de Portugal ao povo ucraniano. Uma comitiva que incluía o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, e a embaixadora da Ucrânia em Lisboa.