Portugal vai "continuar a ajudar a Ucrânia", assegura a ministra da Defesa

"Estamos a preparar um pacote com vestuário de inverno, que está a aproximar-se, uma necessidade sentida e requerida pela Ucrânia", referiu.



A ajuda portuguesa irá incluir ainda geradores. Já sobre a formação de pilotos ucranianos em caças F16, ainda não foi estabelecido qualquer calendário por parte de Portugal, que acompanha estes esforços já em curso noutros países.



A ministra portuguesa frisou ainda o "amplo consenso" sobre o apoio à Ucrânia, que "se mantém" e que foi exprsso "por vários países".



Helena Carreiras falava à margem da reunião dos ministros da Defesa da NATO, que iniciaram esta quarta-feira dois dias de encontros em Bruxelas, para discutir o apoio à Ucrânia em relação à invasão da Rússia.



O dia de hoje começou com a reunião do grupo de Ramstein, de contacto para a defesa da Ucrânia, que contou desta vez com a presença de Volodimyr Zelensky.



Foi a primeira vez que o Presidente ucraniano visitou o quartel-general da NATO na Bélgica.



Na reunião foram abordadas as necessidades da Ucrânia no conflito com a Rússia e o que os países estão dispostos a oferecer a Kiev. Seguiu-se a primeira reunião ministerial NATO/Ucrânia, que Helena Carreiras classificou como um "momento histórico".