Portugal vai participar em missão de formação a militares ucranianos

Foto: Julien Warnand - EPA

No final do Conselho dos Negócios Estrangeiros, reunido no Luxemburgo, o chefe da diplomacia portuguesa falou aos jornalistas e explicou as novas medidas de apoio à Ucrânia. A União Europeia vai dar formação a militares ucranianos, em concreto na Polónia e na Alemanha. Portugal também vai participar neste esforço.