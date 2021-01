Portugal vai pôr Índia na agenda política da UE , diz Borrell

Em entrevista à Lusa na sexta-feira, à margem da visita do colégio de comissários a Lisboa, no âmbito da presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), Josep Borrell admite que um acordo comercial abrangente com a Índia não está para já ao alcance, mas salienta a importância política de um relançamento da relação.

"É algo muito difícil. Um acordo comercial com a Índia é muito difícil de conseguir porque a Índia é um país que tem políticas muito defensivas nos aspetos comerciais", admite.

"Mas veja o simples facto de pormos a Índia no `écran`, no radar, da agenda política da União Europeia. Esse já é um grande passo político", frisa, apontando que "todos falam da China, dos Estados Unidos, da Rússia, mas a Índia é a maior democracia do mundo, em breve terá mais habitantes que a China e é uma terra de oportunidades".

Esse colocar da Índia no `écran` da agenda política europeia, assegura, "também vai ser muito útil para pôr a América Latina nesse `écran`, porque "a pressão da presidência portuguesa pode conseguir que se fechem acordos".

"Não só o Mercosul, não esqueçamos o México e o Chile, que também estão pendentes. Creio que Portugal pode ser extraordinariamente útil para o conseguirmos", frisa.

Para Josep Borrell, a UE "tem de procurar alianças com [os países e regiões] que pensam da mesma forma, que têm a mesma visão do mundo ou, pelo menos, que têm o mesmo sistema político".

"E aí não são só os americanos. Em todo o Pacífico, o Indo-Pacífico, como se diz agora, há muitas democracias", afirma, sublinhando que são países com os quais a UE "têm de ter alianças".

"Temos de procurar a nossa maneira de fazer as coisas, defender os nossos interesses e os nossos valores, como estamos mandatados pelo tratado fundador".