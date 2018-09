Portugal vai receber dez dos 58 migrantes no Aquarius

RTP25 Set, 2018, 13:12 / atualizado em 25 Set, 2018, 13:12 | Mundo

De acordo com o comunicado da Administração Interna, “por razões humanitárias e face à situação de emergência em que se encontram estas pessoas, manifesta mais uma vez a sua disponibilidade para, solidariamente e de forma concertada com Espanha e França, acolher parte do grupo de migrantes”.







Esta terça-feira, o Bloco de Esquerda tinha lançado um repto ao governo português para o acolhimento dos migrantes, bem como para a autorização para que o navio Aquarius possa ter bandeira portuguesa para continuar a trabalhar ao serviço de organizações não-governamentais para resgatar pessoas no Mediterrâneo. Este navio ficou sem bandeira por decisão da autoridade portuária do Panamá, já depois do mesmo ter acontecido com o registo de Gibraltar.





Esta segunda-feira, o comandante do Aquarius tinha pedido às autoridades francesas autorização para a entrada no porto de Marselha, para um desembarque excecional e por razões humanitárias das 58 pessoas transportadas no navio.O Ministério da Administração Interna não se pronunciou até agora sobre o pedido de registo do pavilhão do navio em Portugal.