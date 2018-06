Portugal vai receber imigrantes do navio Lifeline

RTP26 Jun, 2018, 16:38 / atualizado em 26 Jun, 2018, 17:04 | Mundo

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, indicou esta terça-feira que o navio Lifeline vai poder atracar hoje em Malta, tendo o Governo de Valeta requerido a Portugal e a outros países para acolher os imigrantes que estão a barco.







As declarações foram registadas hoje durante a audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, poucas horas depois de o Governo italiano ter indicado que Malta se mostrou disponível a receber o navio, à deriva no Mediterrâneo há vários dias.

O navio Lifeline foi rejeitado por Itália, mas também por Malta, no decorrer dos últimos cinco dias. Os Governos de Roma e Valeta justificavam-se com uma "atuação incorreta" do navio de resgate alemão, já que a embarcação não seguiu as ordens do centro de comando italiano que coordena os resgates no mar.

À semelhança do que tinha acontecido com o navio Aquarius no início do mês de junho, também o Lifeline não recebeu autorização para atracar em Itália.





Eduardo Cabrita salientou, durante a audição, que Portugal é um dos países que melhor integra os imigrantes, ocupando o segundo lugar na lista europeia, tendo sido um dos países que mais recebeu imigrantes vindos da Grécia e de Itália.







O ministro garantiu que Portugal vai participar com "responsabilidade e solidariedade" na resolução do problema a nível europeu.







Para além de Portugal, também a Itália vai receber alguns dos migrantes a bordo do Lifeline.







"Itália fará a sua parte e acolherá uma quota dos imigrantes que estão no Lifeline, com a esperança de que outros países europeus façam o mesmo", sublinhou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.